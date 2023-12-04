На Закарпатье произошел пожар с жертвами, среди погибших есть дети

Последствия пожара в Закарпатье. Фото: ГСЧС

Сегодня в пгт Солотвино Тячевского района Закарпатской области произошел масштабный пожар в частном жилом доме. В результате трагедии погибли три человека, среди них двое детей.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Спасатели рассказали, что сегодня в частном жилом доме пгт Солотвино произошел пожар с жертвами. Как известно, в результате трагедии погибли три человека, из них двое детей возрастом шести и семи лет.

Последствия пожара в Закарпатье. Фото: ГСЧС

Последствия пожара в Закарпатье. Фото: ГСЧС

Последствия пожара в Закарпатье. Фото: ГСЧС 1/3 _ 3

"Воспламенение ликвидировано. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печного отопления. Берегите себя и близких! Следите за исправностью печного и газового отопления", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря в Одессе произошел пожар в производственном цехе. В Хаджибейском районе загорелся завод по производству тротуарной плитки. Погибших и пострадавших, к счастью, нет