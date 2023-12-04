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На Закарпатті трапилась пожежа з жертвами, серед загиблих є діти

4 грудня 2023 14:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Закарпатті трапилась пожежа з жертвами, серед загиблих є діти
Наслідки пожежі на Закарпатті. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні в смт Солотвино Тячівського району Закарпатської області трапилася масштабна пожежа у приватному житловому будинку. Внаслідок трагедії загинули троє людей, серед них двоє дітей. 

Про це повідомили в ДСНС України

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Рятувальники розповіли, що сьогодні в приватному житловому будинку смт Солотвино трапилася пожежа з жертвами. Як відомо, внаслідок трагедії загинули троє людей, з них двоє дітей віком шість та сім років. 

  • Наслідки пожежі на Закарпатті. Фото: ДСНС
  • Наслідки пожежі на Закарпатті. Фото: ДСНС
  • Наслідки пожежі на Закарпатті. Фото: ДСНС
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"Загорання ліквідовано. Попередня причина — порушення правил пожежної безпеки під час  експлуатації пічного опалення. Бережіть себе та близьких! Слідкуйте за справністю пічного та газового опалення", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, 1 грудня в Одесі сталася пожежа у виробничому цеху. У Хаджибейському районі загорівся завод з виробництва тротуарної плитки. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає

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