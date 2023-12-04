На Закарпатті трапилась пожежа з жертвами, серед загиблих є діти
Сьогодні в смт Солотвино Тячівського району Закарпатської області трапилася масштабна пожежа у приватному житловому будинку. Внаслідок трагедії загинули троє людей, серед них двоє дітей.
Про це повідомили в ДСНС України.
Пожежа на Закарпатті: що відомо
Рятувальники розповіли, що сьогодні в приватному житловому будинку смт Солотвино трапилася пожежа з жертвами. Як відомо, внаслідок трагедії загинули троє людей, з них двоє дітей віком шість та сім років.
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Наслідки пожежі на Закарпатті. Фото: ДСНС
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Наслідки пожежі на Закарпатті. Фото: ДСНС
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Наслідки пожежі на Закарпатті. Фото: ДСНС
"Загорання ліквідовано. Попередня причина — порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Бережіть себе та близьких! Слідкуйте за справністю пічного та газового опалення", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 грудня в Одесі сталася пожежа у виробничому цеху. У Хаджибейському районі загорівся завод з виробництва тротуарної плитки. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає
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