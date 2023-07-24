Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow На Закарпатье обвалился мост через реку Тересва: пострадали люди arrow

На Закарпатье обвалился мост через реку Тересва: пострадали люди

24 июля 2023 21:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Закарпатье обвалился мост через реку Тересва: пострадали люди
Последствия обрушения моста на Закарпатье. Фото: t.me/VGlagola
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 24 июля, на Закарпатье обвалился мост через реку Тересва. Несчастный случай произошел на дороге Н-09 Мукачево — Рахов — Ивано-Франковск — Львов.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола и ГСЧС.

Читайте также:

Обрушение моста на Закарпатье

"24 июля в 19:00 в Службу спасения поступила информация о разрушении автомобильного моста (протяженностью ориентировочно 30 м) между пгт Тересва и с. Бедевля Тячевского района. В результате происшествия в реку Тересва упали два транспортных средства: один грузовой и один легковой автомобили", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, травмированы пять человек, в том числе двое детей. Пострадавшие госпитализированы.

Сообщение по автомобильной дороге Н-09 прекращено. На месте работают экстренные службы.

Глагола рассказал, что в 2021 году мост должны были отремонтировать по программе "Большая стройка".

Напомним, в Киеве началась масштабная проверка состояния столичных мостов. По предварительным данным эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых киевских мостовых сооружений. Одну из самых больших проблем, в частности, обнаружили на мосту Патона.

Также мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пять главных автодорожных мостов в городе нельзя использовать, а шесть до сих пор не достроены. По его словам, ведется ремонт Северного и Южного мостов, а мосты Патона и Метро находятся в критическом состоянии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз