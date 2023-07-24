На Закарпатье обвалился мост через реку Тересва: пострадали люди

Последствия обрушения моста на Закарпатье. Фото: t.me/VGlagola

Сегодня, 24 июля, на Закарпатье обвалился мост через реку Тересва. Несчастный случай произошел на дороге Н-09 Мукачево — Рахов — Ивано-Франковск — Львов.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола и ГСЧС.

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Обрушение моста на Закарпатье

"24 июля в 19:00 в Службу спасения поступила информация о разрушении автомобильного моста (протяженностью ориентировочно 30 м) между пгт Тересва и с. Бедевля Тячевского района. В результате происшествия в реку Тересва упали два транспортных средства: один грузовой и один легковой автомобили", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, травмированы пять человек, в том числе двое детей. Пострадавшие госпитализированы.

Сообщение по автомобильной дороге Н-09 прекращено. На месте работают экстренные службы.

Глагола рассказал, что в 2021 году мост должны были отремонтировать по программе "Большая стройка".

Напомним, в Киеве началась масштабная проверка состояния столичных мостов. По предварительным данным эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых киевских мостовых сооружений. Одну из самых больших проблем, в частности, обнаружили на мосту Патона.

Также мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пять главных автодорожных мостов в городе нельзя использовать, а шесть до сих пор не достроены. По его словам, ведется ремонт Северного и Южного мостов, а мосты Патона и Метро находятся в критическом состоянии.