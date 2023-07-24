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На Закарпатті обвалився міст через річку Тересва: постраждали люди

24 липня 2023 21:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Закарпатті обвалився міст через річку Тересва: постраждали люди
Наслідки обвалення мосту на Закарпатті. Фото: t.me/VGlagola
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 24 липня, на Закарпатті обвалився міст через річку Тересва. Нещасний випадок стався на дорозі Н-09 Мукачево — Рахів — Івано-Франківськ — Львів. 

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола та ДСНС.

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"24 липня о 19:00 до Служби порятунку надійшла інформація про руйнування автомобільного моста (протяжністю орієнтовно 30 м) між смт Тересва та с. Бедевля Тячівського району. Внаслідок події в річку Тересва впали два транспортні засоби: один вантажний та один легковий автомобілі", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, травмовано п'ять осіб, у тому числі двоє дітей. Постраждалих госпіталізували. 

Сполучення по автомобільній дорозі Н-09 припинено. На місці працюють екстрені служби.

Глагола розповів, що у 2021 році міст мали відремонтувати за програмою "Велике будівництво".

Нагадаємо, у Києві розпочалася масштабна перевірка стану столичних мостів. За попередніми даними, експерти зафіксували суттєві пошкодження ключових київських мостових споруд. Одну з найбільших проблем, зокрема, виявили на мосту Патона.

Також ми писали, що мер Києва Віталій Кличко повідомив, що п'ять головних автодорожніх мостів у місті не можна використовувати, а шостий досі не добудовано. За його словами, наразі ведеться ремонт Північного та Південного мостів, а мости Патона та Метро перебувають у критичному стані.

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