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На Закарпатье две девушки издевались над котенком: полиция отреагировала

3 октября 2023 12:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На Закарпатье две девушки издевались над котенком: полиция отреагировала
Девушка издевается над котенком. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Закарпатской области две девушки издевались над котенком и снимали это на видео. На нем можно увидеть, как подростки буквально "играют в футбол" маленьким котиком.

Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

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Что известно об инциденте

Внимание! Чувствительное видео!

Видео распространились соцсетями и получили широкую огласку.

Полицейские выяснили, что это произошло в Тячевском районе. На кадрах можно увидеть 13-летних жительниц села Нижняя Апша.

Наказание для злоумышленниц

"Детей и их родителей правоохранители разыскали. Сейчас с ними работают сотрудники полиции, привлекли также ювенальную полицию. Родители малолетних будут привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание своих детей", — говорится в сообщении.

Реакция общества

Отметим, такие кадры опубликовал на своей странице общественный деятель Андрей Смолий.

"Скажите, что с этими людьми не так??? Вот что??? У меня такой шок от этого всего сегодня… Две девушки-подростка жестоко издеваются над маленьким котёнком, еще и снимают это для инстаграмм…", — прокомментировал видео мужчина.

Напомним, исполняющую обязанности директора коммунального предприятия (КП) "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Наталию Мазур уволили. Ее обвиняют в бездействии из-за массовой гибели собак во время российской оккупации, живших в приюте в Бородянке Киевской области.

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