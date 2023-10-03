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На Закарпатті дві дівчини знущалися над кошеням: поліція відреагувала

3 жовтня 2023 12:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Закарпатті дві дівчини знущалися над кошеням: поліція відреагувала
Дівчина знущається над кошеням. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Закарпатській області двоє дівчат знущалися над кошеням та знімали це на відео. На ньому можна побачити, як підлітки буквально "грають у футбол" маленьким котиком.

Про це повідомила Поліція Закарпатської області.

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Відео поширилися соцмережами та набули широкого розголосу. 

Увага! Чутливе відео!

Поліцейські з'ясували, що сталося це у Тячівському районі. На кадрах можна побачити 13-річних жительок села Нижня Апша. 

Покарання для зловмисниць

"Дітей та їхніх батьків правоохоронці розшукали. Наразі з ними працюють співробітники поліції, залучили також ювенальну поліцію. Батьків малолітніх буде притягнуто до відповідальності за неналежне виховання своїх дітей", — йдеться у повідомленні. 

Реакція суспільства

Зазначимо, що такі кадри опублікував на своїй сторінці громадський діяч Андрій Смолій.

"Скажіть, що з цими людьми не так??? От що??? У мене такий шок від цього всього сьогодні… Дві дівчини-підлітка жорстоко знущаються над маленьким кошеням, ще й знімають це для інстаграму…", — прокоментував відео чоловік. 

Нагадаємо, виконувачку обов'язків директора комунального підприємства (КП) "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Наталію Мазур звільнили. Її звинувачують у бездіяльності через масову загибель собак під час російської окупації, які жили в притулку в Бородянці, що на Київщині.

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