На улице португальского города Левира разлились реки вина: видео

Реки вина в португальском городе Левира. Фото: скриншот с видео

В Португалии из-за аварии на ликероводочном заводе десятки литров вина разлились по улицам города Левира. "Потоп" алкоголя уже удалось устранить, а рабочим завода удалось отчистить пострадавшие объекты города.

Об этом сообщает местное издание JN.

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Как известно, 10 сентября, на ликероводочном заводе Destilaria Levira произошла авария и лопнули два резервуара с вином.

Компания уже взяла на себя ответственность за ущерб, который она могла причинить местным жителям. А вот городской совет утверждает, что предотвратил попадание вина в реку, которая могла бы вызвать экологическую катастрофу.

Средства на уборку улиц города выделила компания, на предприятии которой произошла авария. Пока экономический ущерб, нанесенный городу и заводу, не подсчитаны, однако серьезные расходы компании из-за аварии все же беспокоят власть.

Напомним, в Одесской области Бюро экономической безопасности разоблачило подпольную сеть сбыта "элитного" алкоголя. В частности, виски, коньяк и водку, продавали в точках розничной торговли на стихийных рынках.