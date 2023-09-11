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На вулиці португальського міста Левіра розлилися ріки вина: відео

11 вересня 2023 17:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На вулиці португальського міста Левіра розлилися ріки вина: відео
Ріки вина у португальському місті Левіра. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Португалії через аварію на лікеро-горілчаному заводі десятки літрів вина розлилися вулицями міста Левіра. "Потоп" алкоголю вже вдалося усунути, а робітникам заводу вдалося відчистити постраждалі об'єкти міста.

Про це повідомляє місцеве видання JN. 

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Як відомо, 10 вересня, на лікеро-горілчаному заводі Destilaria Levira сталася аварія і лопнули два резервуари з вином.

Компанія вже взяла на себе відповідальність за шкоду, яку вона могла заподіяти місцевим жителям. А от міська рада стверджує, що запобігла потраплянню вина до річки, яка могла б викликати екологічну катастрофу.

Кошти на прибирання вулиць міста виділила компанія, на підприємстві якої сталася аварія. Поки що економічних збитків, завданих місту та заводу, не підраховано, проте серйозні витрати компанії через аварію все ж непокоять владу.

Нагадаємо, на Одещині Бюро економічної безпеки викрило підпільну мережу збуту "елітного" алкоголю. Зокрема віскі, коньяк та горілку, продавали у точках роздрібної торгівлі на стихійних ринках.

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