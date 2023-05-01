Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow На улицы Франции вышли более 500 тысяч митингующих arrow

На улицы Франции вышли более 500 тысяч митингующих

1 мая 2023 17:31
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
На улицы Франции вышли более 500 тысяч митингующих
Протест во Франции против пенсионной реформы. Фото: скриншот с видео Le Parisien
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 1 мая, более 500 тысяч мигрантов вышли на улицы Франции. В прошлом году на первомайскую демонстрацию вышли более 100 тысяч человек, из них 24 тысячи в Париже.

Об этом информирует Lefigaro.fr.

Читайте также:

Мигранты на митингах во Франции

По данным полиции Франции, ожидается, что во всех процессиях примут участие от полумиллиона до 650 тысяч человек. Для обеспечения безопасности задействовано 12 тысяч полицейских и жандармов, в том числе пять тысяч в столице.

"Я думаю, что у нас будут сотни тысяч демонстрантов, возможно, миллион или полтора", — сказал французский профсоюзный деятель Лоран Бергер.

Новый генеральный секретарь CGT Софи Бине пообещала в четверг, 27 апреля, на RTL "беспрецедентную и исключительную" демонстрацию, которая также будет "семейной", "популярной" и "праздничной". Столичное шествие также состоит из сотни иностранных профсоюзных деятелей, которые прибыли специально для этого события и пройдут парадом между Республикой и Бастилией.

Отмечается, что в прошлом году на первомайскую демонстрацию вышли 116 тысяч человек, из них 24 тысячи в Париже. Последний объединенный парад восьми основных профсоюзов состоялся в 2009 году перед лицом финансового кризиса.

Напомним, что вчера, 30 апреля, Франция готовилась к новой акции протеста, организованной профсоюзами на 1 мая против утвержденной пенсионной реформы. По данным властей, на улицы выйдут от полумиллиона до 650 тысяч человек, а в Париже ожидается 80-100 тысяч участников.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас