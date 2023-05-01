На улицы Франции вышли более 500 тысяч митингующих
Сегодня, 1 мая, более 500 тысяч мигрантов вышли на улицы Франции. В прошлом году на первомайскую демонстрацию вышли более 100 тысяч человек, из них 24 тысячи в Париже.
Об этом информирует Lefigaro.fr.
Мигранты на митингах во Франции
По данным полиции Франции, ожидается, что во всех процессиях примут участие от полумиллиона до 650 тысяч человек. Для обеспечения безопасности задействовано 12 тысяч полицейских и жандармов, в том числе пять тысяч в столице.
"Я думаю, что у нас будут сотни тысяч демонстрантов, возможно, миллион или полтора", — сказал французский профсоюзный деятель Лоран Бергер.
Новый генеральный секретарь CGT Софи Бине пообещала в четверг, 27 апреля, на RTL "беспрецедентную и исключительную" демонстрацию, которая также будет "семейной", "популярной" и "праздничной". Столичное шествие также состоит из сотни иностранных профсоюзных деятелей, которые прибыли специально для этого события и пройдут парадом между Республикой и Бастилией.
Отмечается, что в прошлом году на первомайскую демонстрацию вышли 116 тысяч человек, из них 24 тысячи в Париже. Последний объединенный парад восьми основных профсоюзов состоялся в 2009 году перед лицом финансового кризиса.
Напомним, что вчера, 30 апреля, Франция готовилась к новой акции протеста, организованной профсоюзами на 1 мая против утвержденной пенсионной реформы. По данным властей, на улицы выйдут от полумиллиона до 650 тысяч человек, а в Париже ожидается 80-100 тысяч участников.