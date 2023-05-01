На улицы Франции вышли более 500 тысяч митингующих

Протест во Франции против пенсионной реформы. Фото: скриншот с видео Le Parisien

Сегодня, 1 мая, более 500 тысяч мигрантов вышли на улицы Франции. В прошлом году на первомайскую демонстрацию вышли более 100 тысяч человек, из них 24 тысячи в Париже.

Об этом информирует Lefigaro.fr.

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По данным полиции Франции, ожидается, что во всех процессиях примут участие от полумиллиона до 650 тысяч человек. Для обеспечения безопасности задействовано 12 тысяч полицейских и жандармов, в том числе пять тысяч в столице.

"Я думаю, что у нас будут сотни тысяч демонстрантов, возможно, миллион или полтора", — сказал французский профсоюзный деятель Лоран Бергер.

Новый генеральный секретарь CGT Софи Бине пообещала в четверг, 27 апреля, на RTL "беспрецедентную и исключительную" демонстрацию, которая также будет "семейной", "популярной" и "праздничной". Столичное шествие также состоит из сотни иностранных профсоюзных деятелей, которые прибыли специально для этого события и пройдут парадом между Республикой и Бастилией.

Отмечается, что в прошлом году на первомайскую демонстрацию вышли 116 тысяч человек, из них 24 тысячи в Париже. Последний объединенный парад восьми основных профсоюзов состоялся в 2009 году перед лицом финансового кризиса.

Напомним, что вчера, 30 апреля, Франция готовилась к новой акции протеста, организованной профсоюзами на 1 мая против утвержденной пенсионной реформы. По данным властей, на улицы выйдут от полумиллиона до 650 тысяч человек, а в Париже ожидается 80-100 тысяч участников.