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На вулиці Франції з новими протестами вийшли понад 500 тисяч мітингарів

1 травня 2023 17:31
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
На вулиці Франції з новими протестами вийшли понад 500 тисяч мітингарів
Протест у Франції проти пенсійної реформи. Фото: скріншот з відео Le Parisien
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 1 травня, понад 500 тисяч мігрантів вийшли на вулиці Франції. Минулого року на першотравневу демонстрацію вийшли більше 100 тисяч осіб, з них 24 тисячі у Парижі.

Про це інформує Lefigaro.fr.

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За даними поліції Франції очікується, що в усіх процесіях візьмуть участь від пів мільйона до 650 тисяч людей. Для забезпечення безпеки задіяно 12 тисяч поліцейських і жандармів, у тому числі п'ять тисяч у столиці.

"Я думаю, що у нас будуть сотні тисяч демонстрантів, можливо, мільйон чи півтора", — сказав французький профспілковий діяч Лоран Бергер.

Новий генеральний секретар CGT Софі Біне пообіцяла в четвер, 27 квітня, на RTL "безпрецедентну та виняткову" демонстрацію, яка також буде "сімейною", "популярною" та "святковою". Столична хода також складається з сотні іноземних профспілкових діячів, які прибули спеціально для цієї події і пройде парадом між Республікою та Бастилією.

Зазначається, що минулого року на першотравневу демонстрацію вийшли 116 тисяч осіб, з них 24 тисячі у Парижі. Останній об'єднаний парад восьми основних профспілок відбувся у 2009 році, перед обличчям фінансової кризи. 

Нагадаємо, що вчора, 30 квітня, Франція готувалась до нової акції протесту, яку організували профспілки на 1 травня проти затвердженої пенсійної реформи. За даними влади, на вулиці вийдуть від пів мільйона до 650 тисяч людей, а в Парижі очікується 80-100 тисяч учасників.

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