На Волыни 30 летучих мышей оккупировали квартиру, пока хозяев не было дома

Спасатели освобождают квартиру от летучих мышей. Фото: ГСЧС в Волынской области

В городе Луцк жильцы квартиры на девятом этаже столкнулись с неожиданной проблемой: примерно три десятка летучих мышей решили поселиться у них в квартире. Эта квартира на проспекте Соборности несколько дней стояла пустой с открытыми окнами, что и позволило млекопитающим облюбовать ее.

Об этом сообщает ГСЧС в Волынской области.

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Сообщается, что, для того чтобы избавиться от этих "арендаторов", владельцы обратились за помощью к спасательной службе. По данным волынского отделения ГСЧС Украины, инцидент произошел вечером 21 августа. В 22:08 спасатели были уже на месте и обнаружили, что летучие мыши расселились по всей квартире, предпочитая отдыхать на занавесках или просто свисая со стен.

Команда спасателей аккуратно собрала каждое животное и, удостоверившись, что с ними все в порядке, отпустила их на волю. После этого жильцы могли спокойно вернуться домой, проведя осмотр всех уголков и убедившись, что нежданные гости больше не вернутся.

Летучие мыши в Луцке. Фото: ГСЧС в Волынской области

Летучие мыши в Луцке. Фото: ГСЧС в Волынской области

Летучие мыши в Луцке. Фото: ГСЧС в Волынской области 1 / 3

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