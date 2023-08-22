На Волині 30 кажанів окупували квартиру, доки господарів не було вдома

Рятувальники звільняють квартиру від кажанів. Фото: ДСНС у Волинській області

У місті Луцьк мешканці квартири на дев'ятому поверсі зіткнулися з несподіваною проблемою: приблизно три десятки кажанів вирішили оселитися у них в оселі. Ця квартира на проспекті Соборності кілька днів стояла порожньою з відчиненими вікнами, що дозволило ссавцям обмилувати її.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

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Повідомляється, що для того, щоб позбутися цих "орендарів", власники звернулися за допомогою до рятувальної служби. За даними волинського відділення ДСНС України, інцидент стався увечері 21 серпня. О 22:08 рятувальники були вже на місці й виявили, що кажани розселилися по всій квартирі, віддаючи перевагу відпочинку на фіранках або просто звисаючи зі стін.

Команда рятувальників акуратно зібрала кожну тварину і, переконавшись, що з ними все гаразд, відпустила їх на волю. Після цього мешканці могли спокійно повернутися додому, провівши огляд усіх куточків та переконавшись, що несподівані гості більше не повернуться.

Кажани в Луцьку. Фото: ДСНС у Волинській області

Кажани в Луцьку. Фото: ДСНС у Волинській області

Кажани в Луцьку. Фото: ДСНС у Волинській області 1/3 _ 3

Нагадаємо, що нещодавно вчені біля берегів Антарктиди спіймали морську істоту, яка має 20 кінцівок. Невідому науку тварину дослідники назвали Promachocrinus fragarius, що означає "антарктична пухова зірка".

Також ми повідомляли, що у Чернівцях у домашнього собаки виявили сказ. У результаті приватному господарстві запровадили карантин. До того ж кілька вулиць міста опинилися під небезпекою.