На Волині 30 кажанів окупували квартиру, доки господарів не було вдома
У місті Луцьк мешканці квартири на дев'ятому поверсі зіткнулися з несподіваною проблемою: приблизно три десятки кажанів вирішили оселитися у них в оселі. Ця квартира на проспекті Соборності кілька днів стояла порожньою з відчиненими вікнами, що дозволило ссавцям обмилувати її.
Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
Нашестя кажанів у Луцьку
Повідомляється, що для того, щоб позбутися цих "орендарів", власники звернулися за допомогою до рятувальної служби. За даними волинського відділення ДСНС України, інцидент стався увечері 21 серпня. О 22:08 рятувальники були вже на місці й виявили, що кажани розселилися по всій квартирі, віддаючи перевагу відпочинку на фіранках або просто звисаючи зі стін.
Команда рятувальників акуратно зібрала кожну тварину і, переконавшись, що з ними все гаразд, відпустила їх на волю. Після цього мешканці могли спокійно повернутися додому, провівши огляд усіх куточків та переконавшись, що несподівані гості більше не повернуться.
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Кажани в Луцьку. Фото: ДСНС у Волинській області
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Кажани в Луцьку. Фото: ДСНС у Волинській області
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Кажани в Луцьку. Фото: ДСНС у Волинській області
Нагадаємо, що нещодавно вчені біля берегів Антарктиди спіймали морську істоту, яка має 20 кінцівок. Невідому науку тварину дослідники назвали Promachocrinus fragarius, що означає "антарктична пухова зірка".
Також ми повідомляли, що у Чернівцях у домашнього собаки виявили сказ. У результаті приватному господарстві запровадили карантин. До того ж кілька вулиць міста опинилися під небезпекою.