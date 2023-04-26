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В Винницкой области разоблачили завод, который тоннами подрабатывал алкоголь и акцизные марки

26 апреля 2023 19:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Винницкой области разоблачили завод, который тоннами подрабатывал алкоголь и акцизные марки
Работник БЭБ на заводе с алкоголем. Фото: БЕБ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Винницкой области детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили масштабную схему изготовления и реализации фальсифицированных ликероводочных изделий с поддельными марками акцизного налога.

Об этом сообщили в БЭБ.

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Что известно о деятельности злоумышленников

Отмечается, что директор компании, имеющей лицензию на изготовление водочной продукции, совместно с учредителем и другими лицами наладили на производственных мощностях завода производство алкогольных напитков. Ликероводочные изделия изготавливали в больших объемах, оклеивали поддельными марками акцизного сбора и реализовывали за наличные деньги оптом и в розницу без отражения в официальной отчетности.

Это привело к уклонению от уплаты акцизного налога и налога на добавленную стоимость в особо крупных размерах.

Что обнаружили во время обысков

Детективы БЭБ провели 8 обысков в производственных, складских и торговых помещениях. У злоумышленников изъяли:

  • 75 тысяч бутылок фальсифицированной ликероводочной продукции с марками акцизного налога, имеющих явные признаки подделки,
  • около 25 тонн неучтенного спирта,
  • 15 тонн готовой, но еще не расфасованной спиртосодержащей продукции,
  • большое количество марок акцизного налога с признаками подделки,
  • более 8 тыс. литров готовой водочной продукции расфасованной в пластиковую тару, черные записи и другие вещественные доказательства.
  • Обыски на алкогольном заводе. Фото: БЕБ
  • Обыски на алкогольном заводе. Фото: БЕБ
  • Обыски на алкогольном заводе. Фото: БЕБ
  • Обыски на алкогольном заводе. Фото: БЕБ
  • Обыски на алкогольном заводе. Фото: БЕБ
  • Обыски на алкогольном заводе. Фото: БЕБ
  • Обыски на алкогольном заводе. Фото: БЕБ
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Общая ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет около 10 млн. грн.

Кроме того, во время обысков производственных помещений зафиксировали отсутствие представителя контролирующего органа — Государственной налоговой службы (ГНС), что, возможно, способствовало совершению уголовного правонарушения по незаконному производству ликероводочной продукции.

Напомним, недавно в Киевской области разоблачили подпольный цех по изготовлению алкоголя. Во время обысков правоохранители изъяли около 15 тысяч литров фальсифицированного алкоголя.

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