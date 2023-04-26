На Вінниччині викрили завод, який тоннами підробляв алкоголь та акцизні марки

Працівник БЕБ на заводі з алкоголем. Фото: БЕБ

У Вінницькій області детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну схему виготовлення та реалізації фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з підробленими марками акцизного податку.

Про це повідомили в БЕБ.

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Що відомо про діяльність зловмисників

Зазначається, що директор компанії, яка має ліцензію на виготовлення горілчаної продукції, спільно із засновником та іншими особами налагодили на виробничих потужностях заводу виробництво алкогольних напоїв. Лікеро-горілчані вироби виготовляли у великих об’ємах, оклеювали підробленими марками акцизного збору та реалізовували за готівку гуртом та вроздріб без відображення в офіційній звітності.

Це призвело до ухилення від сплати акцизного податку та податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Що виявили під час обшуків

Детективи БЕБ провели вісім обшуків у виробничих, складських та торгових приміщеннях. У зловмисників вилучили:

75 тисяч пляшок фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції з марками акцизного податку, які мають явні ознаки підробки,

близько 25 тонн необлікованого спирту,

15 тонн готової, але ще не розфасованої спиртовмісної продукції,

велику кількість марок акцизного податку з ознаками підробки,

понад 8 тис. літрів готової горілчаної продукції розфасованої в пластикову тару, чорнові записи та інші речові докази.

Обшуки на алкогольному заводі. Фото: БЕБ

Обшуки на алкогольному заводі. Фото: БЕБ

Обшуки на алкогольному заводі. Фото: БЕБ

Обшуки на алкогольному заводі. Фото: БЕБ

Обшуки на алкогольному заводі. Фото: БЕБ

Обшуки на алкогольному заводі. Фото: БЕБ

Обшуки на алкогольному заводі. Фото: БЕБ 1 / 7

Загальна орієнтовна вартість вилученої продукції складає близько десяти млн грн.

Окрім того, під час обшуків виробничих приміщень зафіксовували відсутність представника контролюючого органу — Державної податкової служби (ДПС), що можливо сприяло вчиненню кримінального правопорушення по незаконному виробництву лікеро-горілчаної продукції.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині викрили підпільний цех із виготовлення алкоголю. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 15 тисяч літрів фальсифікованого алкоголю.