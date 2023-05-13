В Тернопольской области раздались взрывы: что известно
13 мая 2023 22:48
Жители Тернополя и области сообщают о взрывах
Жители Тернопольской области вечером 13 мая слышали звуки взрывов. Они прогремели во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы.
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Мэр Тернополя Надал не подтвердил информацию о взрыве, однако призвал жителей города оставаться в безопасном месте.
В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:
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