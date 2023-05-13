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В Тернопольской области раздались взрывы: что известно

13 мая 2023 22:48
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Тернопольской области раздались взрывы: что известно
Жители Тернополя и области сообщают о взрывах
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Жители Тернопольской области вечером 13 мая слышали звуки взрывов. Они прогремели во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы.

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Мэр Тернополя Надал не подтвердил информацию о взрыве, однако призвал жителей города оставаться в безопасном месте.

В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:

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