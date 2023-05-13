В Тернопольской области раздались взрывы: что известно

Жители Тернополя и области сообщают о взрывах

Жители Тернопольской области вечером 13 мая слышали звуки взрывов. Они прогремели во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы.

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Мэр Тернополя Надал не подтвердил информацию о взрыве, однако призвал жителей города оставаться в безопасном месте.

В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:

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