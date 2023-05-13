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На Тернопільщині пролунали вибухи: що відомо

13 травня 2023 22:48
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
На Тернопільщині пролунали вибухи: що відомо
Жителі Тернополя та області повідомляють про вибухи
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Жителі Тернопільської області увечері 13 травня почули звуки вибухів. Вони прогриміли під час повітряної тривоги. 

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали. 

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Міський голова Тернополя Надал закликав жителів міста залишатися у безпечному місці. 

Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш також закликав жителів регіону залишатися в укриттях. 

Перші дані про наслідки прильоту 

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив, що є приліт ракети у промзону Тернополя. 

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Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд: 

Карта повітряних тривог увечері 13 травня. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог увечері 13 травня. Фото: alerts.in.ua

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