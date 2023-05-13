На Тернопільщині пролунали вибухи: що відомо

Жителі Тернополя та області повідомляють про вибухи

Жителі Тернопільської області увечері 13 травня почули звуки вибухів. Вони прогриміли під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

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Міський голова Тернополя Надал закликав жителів міста залишатися у безпечному місці.

Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш також закликав жителів регіону залишатися в укриттях.

Перші дані про наслідки прильоту

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив, що є приліт ракети у промзону Тернополя.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог увечері 13 травня. Фото: alerts.in.ua

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