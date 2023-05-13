На Тернопільщині пролунали вибухи: що відомо
13 травня 2023 22:48
Жителі Тернополя та області повідомляють про вибухи
Жителі Тернопільської області увечері 13 травня почули звуки вибухів. Вони прогриміли під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали.
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Вибухи на Тернопільщині
Міський голова Тернополя Надал закликав жителів міста залишатися у безпечному місці.
Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш також закликав жителів регіону залишатися в укриттях.
Перші дані про наслідки прильоту
Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив, що є приліт ракети у промзону Тернополя.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
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