На Стамбул надвинулось черное облако, которое превратило день в ночь: впечатляющее видео

Черное облако в Стамбуле из-за которого не видно деталей моста. Фото: aa.com.tr

В столице Турции день превратился в ночь. Стамбул мгновенно накрыло огромное черное облако, погрузившее город в темноту.

Об этом информирует SonDakika.com.

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Облако погрузило Стамбул во тьму

Столицу Турции накрыло гигантское дождливое облако. Она закрыла собой солнечный свет и погрузила мегаполис во тьму.

Около пяти минут в Стамбуле было темно, как ночью.

Напомним, что капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в одном из турецких клубов. В его услугах заинтересованы сразу несколько команд.