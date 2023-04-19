На Стамбул надвинулось черное облако, которое превратило день в ночь: впечатляющее видео
19 апреля 2023 18:50
Черное облако в Стамбуле из-за которого не видно деталей моста. Фото: aa.com.tr
В столице Турции день превратился в ночь. Стамбул мгновенно накрыло огромное черное облако, погрузившее город в темноту.
Об этом информирует SonDakika.com.
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Облако погрузило Стамбул во тьму
Столицу Турции накрыло гигантское дождливое облако. Она закрыла собой солнечный свет и погрузила мегаполис во тьму.
Около пяти минут в Стамбуле было темно, как ночью.
Напомним, что капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в одном из турецких клубов. В его услугах заинтересованы сразу несколько команд.