На Стамбул насунулася чорна хмара, яка перетворила день на ніч: вражаюче відео
19 квітня 2023 18:50
Чорна хмара в Стамбулі, через яку не видно деталей мосту. Фото: aa.com.tr
У столиці Туреччини день перетворився на ніч. Стамбул вмить накрила величезна чорна хмара, яка занурила місто в темряву.
Про це інформує SonDakika.com.
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Хмара занурила Стамбул в темряву
Столицю Туреччини накрила гігантська дощова хмара. Вона закрила собою сонячне світло і занурила мегаполіс у темряву.
Близько п'яти хвилин у Стамбулі було темно, наче вночі.
Нагадаємо, що капітан збірної України Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру в одному із турецьких клубів. У його послугах зацікавлені одразу кілька команд.