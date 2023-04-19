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На Стамбул насунулася чорна хмара, яка перетворила день на ніч: вражаюче відео

19 квітня 2023 18:50
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
На Стамбул насунулася чорна хмара, яка перетворила день на ніч: вражаюче відео
Чорна хмара в Стамбулі, через яку не видно деталей мосту. Фото: aa.com.tr
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У столиці Туреччини день перетворився на ніч. Стамбул вмить накрила величезна чорна хмара, яка занурила місто в темряву.

Про це інформує SonDakika.com.

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Хмара занурила Стамбул в темряву

Столицю Туреччини накрила гігантська дощова хмара. Вона закрила собою сонячне світло і занурила мегаполіс у темряву.

Близько п'яти хвилин у Стамбулі було темно, наче вночі. 

Нагадаємо, що капітан збірної України Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру в одному із турецьких клубів. У його послугах зацікавлені одразу кілька команд.

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