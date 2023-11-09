В Ровенской области строители заразились опасной инфекцией после неудачного ужина

Капельница в руках. Фото: pixabay

В Ровенской области трое мужчин заразились ботулизмом. Это второй в Украине случай массового заболевания этой инфекцией за последние десять лет.

Об этом сообщил генеральный директор областного центра контроля и профилактики болезней Роман Сафонов во время онлайн-брифинга в ОГА.

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Мужчины заразились ботулизмом

Областной центр контроля и профилактики болезней 2 ноября в Facebook сообщил о том, что 42-летний житель Ровенщины заразился ботулизмом. Роман Сафонов рассказал подробнее об этом случае: "Бригада строителей из шести человек из Ракитного, находясь на строительных работах в Киеве, хорошо поужинала приваренным соленым свиным мясом с прослоями сала домашнего приготовления без термической обработки. Из шести трое заболели ботулизмом".

Несмотря на активные клинические проявления, за медицинской помощью больные обратились не сразу.

Сафонов добавил, что первый больной обратился к врачам на седьмой день заболевания, а двое других мужчин — на 11 день с симптомами рвоты, поносом, двоением в глазах, которые характерны для ботулизма.

"Все три случая были лабораторно подтверждены, больным введен анатоксин ботулинический и все живы, продолжают лечиться с хорошим прогнозом в стационаре", — отметил Роман Сафонов.

Ранее мы сообщали, что заболеть ботулизмом можно не только, употребляя рыбу, но и овощи и фрукты. В нынешних реалиях, к сожалению, повышен риск вспышки различных инфекционных болезней. Некоторые из них могут иметь неврологические проявления, в частности — ботулизм.

Напомним, что на полках одесских магазинов мог появиться опасный попкорн. Жителей города просят внимательнее смотреть на упаковку в магазине.