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На Рівненщині будівельники заразилися небезпечною інфекцією після невдалої вечері

9 листопада 2023 12:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Рівненщині будівельники заразилися небезпечною інфекцією після невдалої вечері
Крапельниця в руках. Фото: pixabay
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Рівненщині троє чоловіків заразилися ботулізмом. Це другий в Україні випадок масового захворювання на цю інфекцію за останні десять років.

Про це повідомив генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Роман Сафонов під час онлайн-брифінгу в ОДА.

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Обласний центр контролю та профілактики хвороб 2 листопада у Facebook повідомив про те, що 42-річний житель Рівненщини заразився ботулізмом. Роман Сафонов розповів детальніше про цей випадок: "Бригада будівельників з шести осіб з Рокитного, перебуваючи на будівельних роботах в Києві, добре повечеряла привареним солоним свинячим м'ясом з прошарками сала домашнього приготування без термічної обробки. З шести троє захворіли на ботулізм".

Попри активні клінічні прояви, по медичну допомогу хворі звернулися не одразу.

Сафонов додав, що перший хворий звернувся до лікарів на сьомий день захворювання, а двоє інших чоловіків — на 11-й день із симптомами блювання, проносом, двоїнням в очах, які є характерними для ботулізму.

"Усі три випадки були лабораторно підтверджені, хворим введений анатоксин ботулінічний, і наразі всі живі, продовжують лікуватися з хорошим прогнозом в стаціонарі", — зауважив Роман Сафонов.

Раніше ми повідомляли, що захворіти на ботулізм можна не тільки, вживаючи рибу, а й овочі та фрукти. В теперішніх реаліях, на жаль, є підвищений ризик спалаху різних інфекційних хвороб. Деякі з них можуть мати неврологічні прояви, зокрема ботулізм.

Нагадуємо, що на полицях одеських магазинів міг з'явитися небезпечний попкорн. Містян просять уважніше дивитися на упакування в магазині.

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