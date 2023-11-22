На пункте пропуска "Вишне-Немецкое — Ужгород" разблокировали движение грузовиков

Пункт пропуска "Вишне-Немецкое — Ужгород". Фото: Закарпатская таможня

Сегодня утром движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое — Ужгород" временно разблокировано. На территории Словакии перед границей в очереди находятся около 350 грузовых транспортных средств.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Читайте также:

Какая ситуация на границе со Словакией

"Движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" временно разблокировано. По состоянию на утро на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вишне-Немецкое" в направлении Украины находится около 350 грузовых транспортных средств", — говорится в сообщении.

В настоящее время пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов на въезд и выезд в пункте пропуска продолжает осуществляться в штатном режиме.

Что предшествовало

Словацкие перевозчики заблокировали пропускной пункт "Вишне-Немецкое — Ужгород" на границе Украины со Словакией. С 21 ноября они начали пропускать по одному грузовику из Украины и четыре в Украину за один час.

Отмечается, что таможенники принимают все необходимые меры для урегулирования ситуации с блокированием границы.

Как сообщалось, задержки оформления грузового транспорта в пункте пропуска "Вишне-Немецкое — Ужгород", что на границе со Словакией связаны с тем, что со словацкой стороны неизвестные без каких-либо предупреждений перекрыли движение грузового транспорта.

Напомним, 21 ноября украинские перевозчики устроили свой митинг на пункте пропуска "Краковец — Корчева". Они требуют у поляков снять блокаду и отпустить водителей домой.

Добавим, что на украинско-польской границе продолжаются забастовки. В настоящее время очередь фур со стороны Польши на пункте пропуска "Рава-Русская" достигла более 53 км.