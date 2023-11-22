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На пункті пропуску "Вишнє-Нємецьке — Ужгород" розблокували рух вантажівок

22 листопада 2023 09:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На пункті пропуску "Вишнє-Нємецьке — Ужгород" розблокували рух вантажівок
Пункт пропуску "Вишнє-Нємецьке — Ужгород". Фото: Закарпатська митниця
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке — Ужгород" тимчасово розблокували. На території Словаччини перед кордоном в черзі перебуває близько 350  вантажних транспортних засобів.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України

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Яка ситуація на кордоні зі Словаччиною 

"Рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" тимчасово розблоковано. Станом на ранок на території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке" в напрямку України перебуває близько 350 вантажних транспортних засобів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів на в’їзд і виїзд в пункті пропуску продовжує здійснюватися в штатному режимі.

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Що передувало

Словацькі перевізники заблокували пропускний пункт "Вишнє-Нємецке — Ужгород" на кордоні України зі Словаччиною. З 21 листопада вони почали пропускати по одній вантажівці з України та чотири в Україну за одну годину.

Зазначається, що митники вживають усіх необхідних заходів для врегулювання ситуації з блокуванням кордону.

Як повідомлялося, затримки оформлення вантажного транспорту у пункті пропуску "Вишнє-Нємецьке — Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною пов’язані з тим, що зі словацького боку невідомі особи без будь-яких попереджень перекрили рух вантажного транспорту.

Нагадаємо, 21 листопада українські перевізники влаштували свій мітинг на пункті пропуску "Краківець — Корчова". Вони вимагають у поляків зняти блокаду та відпустити водіїв додому.

Додамо, що на українсько-польському кордоні тривають страйки. Наразі черга фур з боку Польщі на пункті пропуску "Рава-Руська" досягла понад 53 км.

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