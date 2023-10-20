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На Прикарпатье разоблачили администратора группы в Viber, где сообщали о раздаче повесток

20 октября 2023 14:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На Прикарпатье разоблачили администратора группы в Viber, где сообщали о раздаче повесток
Вручение повестки на улице. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Ивано-Франковской области разоблачили администратора группы в Viber, где сообщали о раздаче повесток. Группа насчитывала более 11 тысяч участников.

Об этом сообщило управление СБУ в Ивано-Франковской области.

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Что известно о деятельности группы в Viber

Как известно, житель Калушского района Ивано-Франковской области создал в Viber группу, в которой сообщал об актуальных местах выдачи повесток. Кроме того, в этом сообществе предупреждали о перемещении и местонахождении военного транспорта и военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Соответствующая информация о действиях, проводимых "военкоматами" позволила мужчине мобилизационному возрасту избегать постановки на учет и получения повесток и препятствовала мобилизации.

"В ходе обыска СБУ изъяла у фигуранта мобильный телефон с сим-картой, к которой привязан профиль администратора Viber-сообщества, а киберспециалисты прекратили функционирование группы и заблокировали возможность срывать мобилизационные мероприятия работников ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет администратора группы

Правоохранители уже сообщили администратору группы о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Это преступление карается лишением свободы сроком от 5 до 8 лет.

Однако мужчина осознал все возможные последствия своей деятельности и изъявил желание сотрудничать со следствием и выразил просьбу заключить соглашение о признании виновности.

Напомним, что недавно в Одесской области пограничники задержали очередную группу уклонистов, которые пытались незаконно попасть в Молдову. А в Закарпатье обнаружили 13 уклонистов, которые на детском надувном круге хотели переплыть Тису, чтобы бежать в Румынию.

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