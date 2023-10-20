На Прикарпатті викрили адміністратора групи у Viber, де повідомляли про роздачу повісток

Вручення повістки на вулиці. Фото: google

В Івано-Франківській області викрили адміністратора групи у Viber, де повідомляли про роздачу повісток. Група налічувала понад 11 тисяч учасників.

Про це повідомило управління СБУ в Івано-Франківській області.

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Що відомо про діяльність групи у Viber

Як відомо, житель Калуського району Івано-Франківської області створив у Viber групу, в якій повідомляв про актуальні місця видачі повісток. Окрім того, у цій спільноті попереджали про переміщення та місцезнаходження військового транспорту і військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Відповідна інформація про дії, яку проводили "військкомати" дозволила чоловіка мобілізаційного віку уникати постановки на облік та отримання повісток і перешкоджала мобілізації.

"Під час обшуку СБУ вилучила у фігуранта мобільний телефон з сім-картою, до якої прив'язаний профіль адміністратора Viber-спільноти, а кіберфахівці припинили функціонування групи та заблокували можливість зривати мобілізаційні заходи працівників ТЦК та СП", — йдеться у повідомленні.

Яке покарання чекає на адміністратора групи

Правоохоронці вже повідомили адміністратору групи про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Однак чоловік усвідомив усі можливі наслідки своєї діяльності та виявив бажання співпрацювати зі слідством та висловив прохання укласти угоду про визнання винуватості.

Нагадаємо, що не так давно в Одеській області прикордонники затримали чергову групу ухилянтів, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. А на Закарпатті виявили 13 ухилянтів, які на дитячому надувному колі хотіли переплисти Тису, аби втекти до Румунії.