Посольство Азербайджана в Иране - произошло нападение - есть погибший

На посольство Азербайджана в Иране напали: погиб сотрудник дипмиссии
В Тегеране произошло нападение на посольство Азербайджана в Иране. В результате нападения погиб сотрудник дипломатической миссии.
Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.
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Нападение на посольство
"27 января 2023 года, около 8:30 утра по бакинскому времени, произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран", — говорится в сообщении.
По информации МИД, нападающий обстрелял пост охраны из автомата Калашникова и убил руководителя службы безопасности. Двое охранников посольства также получили ранения, предотвращая нападение. Их состояние удовлетворительное.
Стоит отметить, что нападавший проник в посольство Азербайджана с двумя малолетними детьми. Мужчина, открывший огонь, заявил, что напал из-за личных и семейных проблем.
По данным СМИ, полиция задержала преступника и сейчас его допрашивают.
Напомним, что Армения считает нецелесообразным проведение учений Организации договора о коллективной безопасности на своей территории. Страна боится за свою безопасность на фоне эскалации напряжения на границе с Азербайджаном.