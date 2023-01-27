Посольство Азербайджана в Иране - произошло нападение - есть погибший

Нападение на посольство Азербайджана

В Тегеране произошло нападение на посольство Азербайджана в Иране. В результате нападения погиб сотрудник дипломатической миссии.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Нападение на посольство

"27 января 2023 года, около 8:30 утра по бакинскому времени, произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран", — говорится в сообщении.

По информации МИД, нападающий обстрелял пост охраны из автомата Калашникова и убил руководителя службы безопасности. Двое охранников посольства также получили ранения, предотвращая нападение. Их состояние удовлетворительное.

Стоит отметить, что нападавший проник в посольство Азербайджана с двумя малолетними детьми. Мужчина, открывший огонь, заявил, что напал из-за личных и семейных проблем.

По данным СМИ, полиция задержала преступника и сейчас его допрашивают.

Напомним, что Армения считает нецелесообразным проведение учений Организации договора о коллективной безопасности на своей территории. Страна боится за свою безопасность на фоне эскалации напряжения на границе с Азербайджаном.