Посольство Азербайджану в Ірані – стався напад – є загиблий

На посольство Азербайджану в Ірані напали: загинув співробітник дипмісії
У Тегерані відбувся напад на посольство Азербайджану в Ірані. Внаслідок нападу загинув співробітник дипломатичної місії.
Про це йдеться у повідомленні МЗС Азербайджану.
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Напад на посольство
"27 січня 2023 року, близько 8:30 ранку за бакинським часом, стався збройний напад на посольство Азербайджанської Республіки в Ісламській Республіці Іран", — йдеться у повідомленні.
За інформацією МЗС, нападник обстріляв пост охорони з автомата Калашнікова та вбив керівника служби безпеки. Двоє охоронців посольства також отримали поранення, запобігаючи нападу. Їхній стан задовільний.
Варто зазначити, що нападник проник у посольство Азербайджану з двома малолітніми дітьми. Чоловік, який відкрив вогонь, заявив, що напав через особисті та сімейні проблеми.
За даними ЗМІ, поліція затримала злочинця і зараз його допитують.
Нагадаємо, що Вірменія вважає за недоцільне проведення навчань Організації договору про колективну безпеку на своїй території. Країна боїться за свою безпеку на тлі ескалації напруги на кордоні з Азербайджаном .