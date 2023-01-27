Посольство Азербайджану в Ірані – стався напад – є загиблий

Напад на посольство Азербайджану

У Тегерані відбувся напад на посольство Азербайджану в Ірані. Внаслідок нападу загинув співробітник дипломатичної місії.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Азербайджану.

Напад на посольство

"27 січня 2023 року, близько 8:30 ранку за бакинським часом, стався збройний напад на посольство Азербайджанської Республіки в Ісламській Республіці Іран", — йдеться у повідомленні.

За інформацією МЗС, нападник обстріляв пост охорони з автомата Калашнікова та вбив керівника служби безпеки. Двоє охоронців посольства також отримали поранення, запобігаючи нападу. Їхній стан задовільний.

Варто зазначити, що нападник проник у посольство Азербайджану з двома малолітніми дітьми. Чоловік, який відкрив вогонь, заявив, що напав через особисті та сімейні проблеми.

За даними ЗМІ, поліція затримала злочинця і зараз його допитують.

Нагадаємо, що Вірменія вважає за недоцільне проведення навчань Організації договору про колективну безпеку на своїй території. Країна боїться за свою безпеку на тлі ескалації напруги на кордоні з Азербайджаном .