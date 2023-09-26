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В Полтавской области раздался мощный взрыв: что известно

26 сентября 2023 14:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Полтавской области раздался мощный взрыв: что известно
Последствия взрыва в Полтавской области. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во вторник, 26 сентября, в Лубенском районе Полтавской области раздался мощный взрыв. На месте происшествия работает ГСЧС.

Об этом сообщает глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

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Сообщается, что причиной взрыва явилась разгерметизация на магистральном газопроводе. На обнародованных кадрах можно увидеть, как над взрывом поднялся масштабный пожар и поднялась стена густого серого дыма.

Сейчас на месте происшествия работают работники ГСЧС.

Напомним, 26 сентября в оккупированном Донецке раздался мощный взрыв. По городу к небу поднялся столб дыма.

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