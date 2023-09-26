Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow На Полтавщині пролунав потужний вибух: що відомо arrow

На Полтавщині пролунав потужний вибух: що відомо

26 вересня 2023 14:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Полтавщині пролунав потужний вибух: що відомо
Наслідки вибуху на Полтавщині. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У вівторок, 26 вересня, у Лубенському районі на Полтавщині пролунав потужний вибух. На місці події працює ДСНС. 

Про це повідомляє очільник Полтавської ОДА Дмитро Лунін. 

Читайте також:

Вибух на Полтавщині

Повідомляється, що причиною вибуху стала розгерметизація на магістральному газопроводі. На оприлюднених кадрах можна побачити, як над місцем вибуху здійнялася масштабна пожежа та піднялася стіна густого сірого диму.

 Наразі на місці події працюють працівники ДСНС. 

Нагадаємо, 26 вересня в окупованому Донецьку пролунав потужний вибух. По місту до неба здіймався стовп диму.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз