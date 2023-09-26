На Полтавщині пролунав потужний вибух: що відомо

Наслідки вибуху на Полтавщині. Фото: скриншот

У вівторок, 26 вересня, у Лубенському районі на Полтавщині пролунав потужний вибух. На місці події працює ДСНС.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

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Повідомляється, що причиною вибуху стала розгерметизація на магістральному газопроводі. На оприлюднених кадрах можна побачити, як над місцем вибуху здійнялася масштабна пожежа та піднялася стіна густого сірого диму.

Наразі на місці події працюють працівники ДСНС.

Нагадаємо, 26 вересня в окупованому Донецьку пролунав потужний вибух. По місту до неба здіймався стовп диму.