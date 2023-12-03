На польской границе протестующие заблокировали важную помощь для Украины от США

Перевозка американских катеров из США. Фото: Tomasz Buczek

На границе Украины с Польшей протестующие из партии "Конфедерация" заблокировали перевозку патрульных катеров, которые передали нашему государству США. Они отправили груз военного назначения в конец очереди.

Об этом заявил активист общественной организации "Европа без барьеров" Павел Кравчук.

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По словам митингующих, это "дорогая яхта", которую оформили, как гуманитарную помощь. Однако на чехле обозначен логотип компании, которая занимается изготовлением этих катеров.

"SAFE Boats International предоставила ... 27-футовые патрульные лодки типа "Кабина с возможностью обхода" (Walk Around Cabin) для Украины. Это часть программы помощи от правительства США. Предоставленные SAFE Boats судна предназначены для использования как правительственные патрульные судна и не предназначены для использования как частные яхты", — говорится в комментарии от компании SAFE Boats.

По информации каталога продуктов компании, она не занимается производством гражданских лодок, вместо этого она производит судна для нужд спасателей, полицейских, военных и пограничников.

Последствия таких действий для Украины

По словам Кравчука, таким образом протестующие не только наносят большой ущерб Украине, но и блокируют жизненно необходимые военные грузы.

"Не могу утверждать наверняка, что под чехлом именно одна из этих лодок, но считаю очень существенной вероятность, что это так, и Конфедерация не только наносит безумный ущерб экономике Украины и задерживает жизненно важные поставки косвенно, но и прямо блокирует военные грузы", — подчеркнул активист.

Скриншот сообщения из Facebook Павла Кравчука

Напомним, на западной границе Украины пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" откроют для проезда пустых грузовиков. Это первый пункт в перечне мероприятий, направленных на разблокирование польско-украинской границы.