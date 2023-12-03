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На польському кордоні протестувальники заблокували важливу допомогу для України від США

3 грудня 2023 18:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На польському кордоні протестувальники заблокували важливу допомогу для України від США
Перевезення американських катерів від США. Фото: Tomasz Buczek
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На кордоні України з Польщею протестувальники з партії "Конфедерація" заблокували перевезення патрульних катерів, які нашій державі передали США. Вони відправили вантаж військового призначення в кінець черги. 

Про це заявив активіст громадської організації "Європа без бар'єрів" Павло Кравчук.

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За словами мітингувальників, це "дорога яхта", яку оформили, як гуманітарну допомогу. Проте на чохлі позначений логотип компанії, яка займається виготовленням цих катерів.

"SAFE Boats International надала ... 27-футові патрульні човни типу "Кабіна з можливістю обходу" (Walk Around Cabin) для України. Це частина програми допомоги від уряду США. Надані SAFE Boats судна призначені для використання як урядові патрульні судна і не призначені для використання як приватні яхти", — йдеться в коментарі від компанії SAFE Boats.

За інформацією каталогу продуктів компанії, вона не займається виробництвом цивільних човнів, натомість вона виготовляє судна для потреб рятувальників, поліцейських, військових та прикордонників. 

Наслідки таких дій для України

За словами Кравчука, таким чином протестувальники не тільки завдають великих збитків Україні, а й блокують військові вантажі, які життєво необхідні.

"Не можу стверджувати напевно, що під чохлом саме один із цих човнів, але вважаю дуже суттєвою імовірність, що це так, і Конфедерація не тільки завдає шалених збитків економіці України та затримує життєво важливі постачання опосередковано, а й прямо блокує військові вантажі", — наголосив активіст.

протестувальники на кордоні блокують допомогу від США
Скриншот допису з Facebook Павла Кравчука

Нагадаємо, на західному кордоні України пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" відкриють для проїзду порожніх вантажівок. Це перший пункт у переліку заходів, які спрямовані на розблокування польсько-українського кордону.

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