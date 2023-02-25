На севере Японии произошло мощное землетрясение: что известно
В субботу, 25 февраля на самом северном главном острове Японии, Хоккайдо, произошло землетрясение с предварительной магнитудой 6,1. Землетрясение было зарегистрировано сейсмическим агентством страны и получило менее 5 баллов по шкале сейсмической интенсивности, которая равна 7.
Об этом пишет Kyodo News.
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Землетрясение в Японии
Японское метеорологическое агентство сообщило, что землетрясение в основном потрясло восточную часть Хоккайдо в 22:27, но цунами не было.
По сообщению метеорологического агентства, землетрясение произошло на глубине 60 километров в Тихом океане недалеко от города Кусиро. Оно также охватило более широкий регион, включая северо-восток и восток Японии. Пока не поступило сообщений о травмах или крупном материальном ущербе.
Такие землетрясения не являются необычными для Японии, которая находится в зоне активных тектонических плит и часто подвергается землетрясениям. Японские власти, как всегда, призывают жителей быть готовыми к чрезвычайным ситуациям и следовать инструкциям по эвакуации при необходимости.
Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.
Кроме того, греческие ученые Костас Папазакос и Константинос Синолакис отметили, что их стране в ближайшее время может угрожать землетрясение. Он будет мощнее того, который произошел недавно в Турции.