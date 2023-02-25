На півночі Японії стався сильний землетрус: що відомо

Хоккайдо на півночі Японії

У суботу, 25 лютого на північному головному острові Японії, Хоккайдо, стався землетрус із попередньою магнітудою 6,1. Землетрус був зареєстрований сейсмічним агентством країни та отримав менш як 5 балів за шкалою сейсмічної інтенсивності, що дорівнює 7.

Про це пише Kyodo News.

Землетрус у Японії

Японське метеорологічне агентство повідомило, що землетрус в основному вразив східну частину Хоккайдо о 22:27, але цунамі не було.

За повідомленням метеорологічного агентства, землетрус стався на глибині 60 кілометрів у Тихому океані неподалік міста Кусіро. Воно також охопило ширший регіон, включаючи північний схід та схід Японії. Поки не надійшло повідомлень про травми або великі матеріальні збитки.

Такі землетруси є незвичайними для Японії, що у зоні активних тектонічних плит і часто піддається землетрусам. Японська влада, як завжди, закликає мешканців бути готовими до надзвичайних ситуацій та дотримуватися інструкцій з евакуації за потреби.

Нагадаємо, у Туреччині стався потужний землетрус. У країні було оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть за кілька годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Крім того, грецькі вчені Костас Папазакос та Костянтинос Синолакіс зазначили, що їхній країні найближчим часом може загрожувати землетрус. Він буде потужнішим за той, який стався нещодавно в Туреччині.