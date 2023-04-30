В окрестностях Тайваня были обнаружены боевые самолеты и корабли китайской армии

Китайские истребители J-16. Фото: mil.in.ua

Министерство обороны Тайваня сообщило, что утром, 30 апреля, в окрестностях острова были обнаружены военные самолеты и корабли китайской армии. Один из истребителей пересек его воздушное пространство на юго-западе острова.

Об этом информирует Europapres.

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Сегодня, 30 апреля, в окрестностях Тайваня было обнаружено десять боевых самолетов и шесть военных кораблей китайской армии. Отмечается, что один из истребителей пересек его воздушное пространство на юго-западе острова, а вооруженные силы Тайваня отслеживали ситуацию и в ответ развернули самолеты, лодки и наземные ракетные комплексы.

В прошлую пятницу, 21 апреля, власти Тайваня предупредили, что два разведывательных беспилотника народно-освободительной армии "впервые" пролетели над островом. Причиной их полета стало сообщение о двадцати китайских самолетах, вошедших в их воздушное пространство. В тот же день вооруженные силы Китая сообщили об обнаружении истребителя ВВС США, пролетавшего над Тайваньским проливом.

Эскалация напряженности в регионе началась с поездки на остров тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в августе прошлого года.

Отмечается, что ситуация обострилась после визита президента Тайваня Цай Ин Вэнь в североамериканскую страну, где она встретилась с несколькими конгрессменами США, несмотря на предупреждение со стороны Пекина.

Тайвань имеет независимое правительство с 1949 года, но Китай считает эту территорию своим суверенитетом. Фундаментальной политикой китайского правительства по отношению к Тайваню до сих пор была политика мирного воссоединения по принципу "одна страна, две системы".

Напомним, что в Парагвае на президентских выборах оппозиционный кандидат разыграл тайваньскую карту. Он хочет наладить торговлю с Китаем, но дипломатическое признание Тайваня мешает этому.