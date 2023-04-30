На околицях Тайваню було виявлено бойові літаки і кораблі китайської армії

Китайські винищувачі J-16. Фото: mil.in.ua

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що вранці, 30 квітня, на околицях острова було виявлено військові літаки і кораблі китайської армії. Один із винищувачів перетнув його повітряний простір на південному заході острова.

Про це інформує Europapres.

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Сьогодні, 30 квітня, на околицях Тайваню було виявлено десять бойових літаків і шість військових кораблів китайської армії. Зазначається, що один із винищувачів перетнув його повітряний простір на південному заході острова, а збройні сили Тайваню відстежували ситуацію та у відповідь розгорнули літаки, човни та наземні ракетні комплекси.

Минулої п'ятниці, 21 квітня, влада Тайваню попередила, що два розвідувальні безпілотники народно-визвольної армії "вперше" пролетіли над островом. Причиною їх польоту стало повідомлення щодо двадцяти китайських літаків, які увійшли в їхній повітряний простір. Того ж дня збройні сили Китаю повідомили про виявлення винищувача ВПС США, який пролітав над Тайванською протокою.

Ескалація напруженості в регіоні почалася з поїздки на острів тодішнього спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в серпні минулого року.

Зазначається, що ситуація загострилася після візиту президента Тайваню Цай Ін Вень до північноамериканської країни, де вона зустрілася з кількома конгресменами США, попри попередження з боку Пекіна.

Тайвань має незалежний уряд з 1949 року, але Китай вважає цю територію своїм суверенітетом. Фундаментальною політикою китайського уряду щодо Тайваню досі була політика мирного возз'єднання за принципом "одна країна, дві системи".

Нагадаємо, що у Парагваї на президентських виборах опозиційний кандидат розіграв тайванську карту. Він хоче налагодити торгівлю з Китаєм, але дипломатичне визнання Тайваню заважає цьому.