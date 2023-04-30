На околицях Тайваню було виявлено бойові літаки і кораблі китайської армії
Міністерство оборони Тайваню повідомило, що вранці, 30 квітня, на околицях острова було виявлено військові літаки і кораблі китайської армії. Один із винищувачів перетнув його повітряний простір на південному заході острова.
Про це інформує Europapres.
Китайські військові на околицях Тайваню
Сьогодні, 30 квітня, на околицях Тайваню було виявлено десять бойових літаків і шість військових кораблів китайської армії. Зазначається, що один із винищувачів перетнув його повітряний простір на південному заході острова, а збройні сили Тайваню відстежували ситуацію та у відповідь розгорнули літаки, човни та наземні ракетні комплекси.
Минулої п'ятниці, 21 квітня, влада Тайваню попередила, що два розвідувальні безпілотники народно-визвольної армії "вперше" пролетіли над островом. Причиною їх польоту стало повідомлення щодо двадцяти китайських літаків, які увійшли в їхній повітряний простір. Того ж дня збройні сили Китаю повідомили про виявлення винищувача ВПС США, який пролітав над Тайванською протокою.
Ескалація напруженості в регіоні почалася з поїздки на острів тодішнього спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в серпні минулого року.
Зазначається, що ситуація загострилася після візиту президента Тайваню Цай Ін Вень до північноамериканської країни, де вона зустрілася з кількома конгресменами США, попри попередження з боку Пекіна.
Тайвань має незалежний уряд з 1949 року, але Китай вважає цю територію своїм суверенітетом. Фундаментальною політикою китайського уряду щодо Тайваню досі була політика мирного возз'єднання за принципом "одна країна, дві системи".
Нагадаємо, що у Парагваї на президентських виборах опозиційний кандидат розіграв тайванську карту. Він хоче налагодити торгівлю з Китаєм, але дипломатичне визнання Тайваню заважає цьому.