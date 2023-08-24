На месте авиакатастрофы в РФ нашли телефон Пригожина, — СМИ

На месте авиатрощи в РФ работают спасатели. Фото: REUTERS

На месте крушения самолета Embraer ERJ 135 нашли телефон Евгения Пригожина. Есть большая вероятность того, что он находился на борту самолета, сбитого 23 августа.

О находке телефона сообщила компания Al Jazeera со ссылкой на источник в ЧВК "Вагнер".

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Телефон Пригожина

Сообщается, что на месте трагедии нашли телефон главаря "вагнеровцев". Хотя само тело Пригожина еще не идентифицировали. При этом никаких сомнений в гибели Пригожина у собеседника арабского телеканала нет.

Также отмечается, что после осмотра останков их вывезут в морг в Твери, где утром и будет предпринята попытка опознания. Для официальной идентификации большинства останков понадобится процедура ДНК.

Напомним, самолет перестал передавать данные о своем местоположении в 18:11 по местному времени 23 августа. Причиной этого могло быть глушение в этом районе. При этом борт продолжал передавать другие данные в течение 9 минут.

Также мы писали, что представителей всех силовых служб, в частности, сотрудников Министерства внутренних дел, Росгвардии, а также Федеральной службы безопасности, подняли по тревоге. Теперь они все на дежурствах.

По данным издания 161.ru, после информации о крушении бизнес-джета с Пригожиным на борту в Ростове в усиленном режиме дежурят полицейские и росгвардейцы.