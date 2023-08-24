На місці авіатрощі в РФ знайшли телефон Пригожина, — ЗМІ

На місці авіатрощі в РФ працюють рятувальники. Фото: REUTERS

На місці аварії літака Embraer ERJ 135 знайшли телефон Євгена Пригожина. Є велика ймовірність того, що він перебував на облавку літака, який збили 23 серпня

Про знахідку телефона повідомило компанія Al Jazeera з посиланням на джерело в ПВК "Вагнер".

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Телефон Пригожина

Повідомляється, що на місці трагедії знайшли телефон ватажка "вагнерівців". Хоча саме тіло Пригожина ще не ідентифікували. При цьому, ніяких сумнівів у загибелі Пригожина у співрозмовника арабського телеканалу немає.

Також зазначається, що після огляду останків, їх вивезуть в морг в Твері, де вранці і буде проведена спроба впізнання. Для офіційного ідентифікації більшості останків знадобиться процедура ДНК.

Нагадаємо, літак припинив передавати дані про своє місце розташування о 18:11 за місцевим часом 23 серпня. Причиною цього могли бути глушіння в цьому районі. При цьому борт продовжував передавати інші дані протягом 9 хвилин.

Також ми писали, що представників усіх силових служб, зокрема співробітників Міністерства внутрішніх справ, Росгвардії, а також Федеральної служби безпеки, підняли по тривозі. Зараз вони всі на чергуваннях.

За даними видання 161.ru, після інформації про катастрофу бізнес-джету з Пригожиним на облавку у Ростові у посиленому режимі чергують поліцейські та росгвардійці.