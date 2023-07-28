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В Николаевской области тракторист подорвался на российском снаряде

28 июля 2023 10:47
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Валерия Пержун
редактор
В Николаевской области тракторист подорвался на российском снаряде
Саперы ГСЧС разминируют поле в Николаевской области. Иллюстративное фото: ГУ ГСЧС
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Последствия минирования украинской земли россиянами преследуют еще не одно поколение украинцев. Так, в Николаевской области из-за взрыва российского снаряда погиб местный житель.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевщины Сергей Шахет.

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Что известно о взрыве на поле в Николаевской области

Как сообщил начальник полиции, трагедия произошла недалеко от поселка Лепетиха Березнеговатской общины. Там двое трактористов приехали на поле, чтобы заготовить на зиму для скота солому. Один из мужчин наступил на лежащий на поле кассетный снаряд и опасное устройство сдетонировал.

"Мужчины получили минно-взрывные травмы тела. К сожалению, 48-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Другого мужчину доставили в медицинское учреждение", — сообщил Шахет.

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Сообщение начальника полиции Николаева. Фото: скриншот

Что делать, когда обнаружили взрывоопасный предмет

Полиция призывает граждан быть максимально внимательными и осторожными, особенно в тех населенных пунктах, которые подвергались активным обстрелам.

Ни в коем случае не трогайте такой предмет, отойдите от него не менее 100 метров и вызовите спецслужбы по номерам 101 и 102. Если есть возможность, укажите путь к местоположению находки.

Напомним, во временно оккупированном Шахтерске горит нефтебаза.

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За сутки на побережье Черного моря прибило три мины.

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