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На Миколаївщині тракторист підірвався на російському снаряді

28 липня 2023 10:47
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Валерія Пержун
редактор
На Миколаївщині тракторист підірвався на російському снаряді
Сапери ДСНС розміновують поле на Миколаївщині. Ілюстративне фото: ГУ ДСНС
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Наслідки мінування української землі росіянами переслідуватить ще не одне покоління українців. Так, на Миколаївщині через вибух російського снаряду загинув місцевий житель.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шахет.

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Що відомо про вибух на полі на Миколаївщині

Як повідомив начальник поліції, трагедія сталась неподалік селища Лепетиха Березнегуватської громади. Там двоє трактористів приїхали на поле, аби заготовити на зиму для худоби солому. Один з чоловіків наступив на касетний снаряд, що лежав на полі, і небезпечний пристрій здетонував.

"Чоловіки отримали мінно-вибухові травми тіла. На жаль, 48-річний потерпілий помер на місці події. Іншого чоловіка доставили до медичного закладу", — повідомив Шахет.

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Допис начальника поліції Миколаївської обл. Фото: скріншот

Що робити, коли виявили вибухонебезпечний предмет

Поліція закликає громадян, бути максимально уважними та обережними, особливо в тих населених пунктах, які піддавалися активним обстрілам.

В жодному разі не чіпайте такий предмет, відійдіть від нього не менш як на 100 метрів та викличте спецслужби за номерами 101 та 102. Якщо є можливість, позначте шлях до місця розташування знахідки. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Шахтарську палає нафтобаза.

Також ми писали, що внаслідок підриву міни на Одещині пошкоджено будинок.

Водночас за добу на узбережжя Чорного моря прибило три міни.

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