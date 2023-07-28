На Миколаївщині тракторист підірвався на російському снаряді

Сапери ДСНС розміновують поле на Миколаївщині. Ілюстративне фото: ГУ ДСНС

Наслідки мінування української землі росіянами переслідуватить ще не одне покоління українців. Так, на Миколаївщині через вибух російського снаряду загинув місцевий житель.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шахет.

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Як повідомив начальник поліції, трагедія сталась неподалік селища Лепетиха Березнегуватської громади. Там двоє трактористів приїхали на поле, аби заготовити на зиму для худоби солому. Один з чоловіків наступив на касетний снаряд, що лежав на полі, і небезпечний пристрій здетонував.

"Чоловіки отримали мінно-вибухові травми тіла. На жаль, 48-річний потерпілий помер на місці події. Іншого чоловіка доставили до медичного закладу", — повідомив Шахет.

Допис начальника поліції Миколаївської обл. Фото: скріншот

Що робити, коли виявили вибухонебезпечний предмет

Поліція закликає громадян, бути максимально уважними та обережними, особливо в тих населених пунктах, які піддавалися активним обстрілам.

В жодному разі не чіпайте такий предмет, відійдіть від нього не менш як на 100 метрів та викличте спецслужби за номерами 101 та 102. Якщо є можливість, позначте шлях до місця розташування знахідки.

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