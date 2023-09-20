На границе с Румынией найден скелет человека, — Госпогранслужба

Пограничники проводят осмотр территории. Фото: dpsu.gov.ua

На границе с Румынией турист обнаружил тело человека. По предварительным данным, погибший был родом из Запорожья и родился в 1988 году.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Читайте также:

Что известно про найденный на границе скелет

Сообщается, что на румынско-украинской границе в горной местности рядом с пунктом пограничной службы "Шибены" Ивано-Франковской области было обнаружено тело, вероятно, нарушителя границы. На момент обнаружения тело давно находилось на этом месте, что подтверждается его состоянием.

В Госпогранслужбе уточнили, что с момента начала войны это двадцать четвертый известный случай гибели украинского мужчины призывного возраста на границе со странами ЕС. Ранее 23 таких случая были зафиксированы на участках границы Украины с Румынией и Венгрией, особенно у реки Тиса.

Найденное тело на границе с Румынией. Фото:

dpsu.gov.ua



Напомним, что пограничная полиция Молдовы совместно с украинскими коллегами задержала 11 граждан, которые незаконно пересекли границу между странами. Один из иностранцев, по подозрению полиции, мог быть гидом этой группы.