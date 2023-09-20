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На кордоні з Румунією знайдено скелет людини, — Держприкордонслужба

20 вересня 2023 15:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На кордоні з Румунією знайдено скелет людини, — Держприкордонслужба
Прикордонники проводять огляд території. Фото: dpsu.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На кордоні з Румунією турист виявив тіло людини. За попередніми даними, загиблий був родом із Запоріжжя і народився 1988 року.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Повідомляється, що на румунсько-українському кордоні у гірській місцевості поряд із пунктом прикордонної служби "Шибени" Івано-Франківської області було виявлено тіло, ймовірно, порушника кордону. На момент виявлення тіло давно було на цьому місці, що підтверджується його станом.

У Держприкордонслужбі уточнили, що з початку війни це двадцять четвертий відомий випадок загибелі українського чоловіка призовного віку на кордоні з країнами ЄС. Раніше 23 такі випадки було зафіксовано на ділянках кордону України з Румунією та Угорщиною, особливо біля річки Тиса.

Знайдене тіло на кордоні
Знайдене тіло на кордоні з Румунією. Фото:
dpsu.gov.ua

Нагадаємо, що прикордонна поліція Молдови спільно з українськими колегами затримала 11 громадян, які незаконно перетнули кордон між країнами. Один з іноземців, за підозрою поліції, міг бути гідом цієї групи.

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