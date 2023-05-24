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На границе России с ДНР мужчина взорвал себя взрывчаткой

24 мая 2023 11:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
На границе России с ДНР мужчина взорвал себя взрывчаткой
Контрольно-пропускной пункт в России. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Ростовской области неизвестный мужчина со взрывчаткой в руках пытался прорваться в город с территории "ДНР". Взрывчатка сденотировала и взорвалась, мужчина скончался на месте.

Об этом сообщают росСМИ.

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Подробности

Инцидент произошел вчера, 23 мая, на участке пункта пропуска "Весело-Вознесенка". Как сообщается, мужчина перелез через забор и побежал в сторону лесополосы и хутора Максимов. Его заметили пограничники и попытались догнать, но произошел взрыв, и он погиб.

Что именно случилось – неизвестно. Российские телеграмм-каналы отмечают, что взрывное устройство сработало случайно. Другие Telegram-каналы утверждают, что мужчина взорвал себя сам.

"Личность погибшего и его мотивы устанавливают следователи, утверждают телеграмм-каналы. Официальных сообщений о случившемся не поступало" , — говорится в сообщении.

 

Напомним, ранее мы писали, добавим, что в понедельник, 22 мая, в соцсетях и телеграмм-каналах появились сообщения о боевых столкновениях на украинско-российской границе между Белгородской областью России и Харьковщиной.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что так называемые инциденты со взрывами на украинско-российской границе, а именно в Белгородской области — это предполагаемый внутренний кризис. Она назревала еще до полномасштабного вторжения России.

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