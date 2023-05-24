На кордоні Росії з ДНР чоловік підірвав себе вибухівкою

Контрольно-пропускний пункт у Росії. Фото: росЗМІ

У Ростовській області невідомий чоловік із вибухівкою в руках намагався прорватися до міста з території "ДНР". Вибухівка зденотувала і вибухнула, чоловік помер на місці.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Інцидент трапився вчора, 23 травня, на ділянці пункту пропуску "Весело-Вознесенка". Як повідомляється, чоловік переліз через паркан і побіг у бік лісосмуги та хутора Максимів. Його помітили прикордонники та спробували наздогнати, але стався вибух і він загинув.

Що саме сталось — невідомо. Російські телеграм-канали зазначають, що вибуховий пристрій спрацював випадково. Ініші ж Telegram-канали стверджують, що чоловік підірвав себе сам.

"Особу загиблого та його мотиви встановлюють слідчі, стверджують телеграм-канали. Офіційних повідомлень про те, що сталося, не надходило", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, додамо, що у понеділок, 22 травня, у соцмережах та телеграм-каналах з’явилися повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що так звані інциденти з вибухами на україно-російському кордоні, а саме в Бєлгородській області, — це передбачувана внутрішня криза. Вона назрівала ще до повномасштабного вторгення Росії.