Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow На колее возле Перемышля травмировался человек: какие поезда из Польши задерживаются arrow

На колее возле Перемышля травмировался человек: какие поезда из Польши задерживаются

5 июля 2023 08:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На пути у Перемышля травмировался человек: какие поезда из Польши задерживаются
Железная дорога в Житомирской области. Иллюстративное фото: Нацполиция в Житомирской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Польше возле Перемышля травмировался человек на путях. Из-за проведения следственных действий польской полиции поезда Укрзализныци, следующие по перемышльскому направлению, задерживаются.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Читайте также:

На сколько времени задерживаются поезда

Сейчас следственные действия завершены. Поезда продолжают ездить, но с задержкой. А именно:

  • 716/715 Перемышль — Киев +5:52
  • 32/31 Перемышль — Запорожье +4:24
  • 54/53 Перемышль — Киев +5:40
  • 36/35 Перемышль — Одесса +5:40
  • 37/38 Ужгород — Одесса +3:41
  • 705/706 Киев — Перемышль +1:39

Возможные пересадки

В свою очередь 82 других поезда Укрзализныци курсируют по Украине четко по графику.

"Извиняемся за неудобства и догоняем график, насколько это возможно. Пассажиров указанных поездов просим известить наши поездные бригады о дальнейших пересадках, чтобы железнодорожники смогли предложить удобные опции продолжения поездки с учетом опоздания", отмечают в сообщении.

Напомним, начиная с 7 июля и до 17 числа, дополнительный поезд №191/192 Киев — Львов будет отправляться из столицы в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49. Также в эти даты из Львова поезд будет выезжать в 14:37 и прибывать в столицу в 22:27.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз