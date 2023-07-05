На пути у Перемышля травмировался человек: какие поезда из Польши задерживаются

На колее возле Перемышля травмировался человек: какие поезда из Польши задерживаются
В Польше возле Перемышля травмировался человек на путях. Из-за проведения следственных действий польской полиции поезда Укрзализныци, следующие по перемышльскому направлению, задерживаются.
Об этом сообщает Укрзализныця.
На сколько времени задерживаются поезда
Сейчас следственные действия завершены. Поезда продолжают ездить, но с задержкой. А именно:
- 716/715 Перемышль — Киев +5:52
- 32/31 Перемышль — Запорожье +4:24
- 54/53 Перемышль — Киев +5:40
- 36/35 Перемышль — Одесса +5:40
- 37/38 Ужгород — Одесса +3:41
- 705/706 Киев — Перемышль +1:39
Возможные пересадки
В свою очередь 82 других поезда Укрзализныци курсируют по Украине четко по графику.
"Извиняемся за неудобства и догоняем график, насколько это возможно. Пассажиров указанных поездов просим известить наши поездные бригады о дальнейших пересадках, чтобы железнодорожники смогли предложить удобные опции продолжения поездки с учетом опоздания", — отмечают в сообщении.
Напомним, начиная с 7 июля и до 17 числа, дополнительный поезд №191/192 Киев — Львов будет отправляться из столицы в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49. Также в эти даты из Львова поезд будет выезжать в 14:37 и прибывать в столицу в 22:27.