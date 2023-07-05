Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow На колії біля Перемишля травмувалася людина: які поїзди з Польщі затримуються arrow

На колії біля Перемишля травмувалася людина: які поїзди з Польщі затримуються

5 липня 2023 08:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На колії біля Перемишля травмувалася людина: які поїзди з Польщі затримуються
Залізниця на Житомирщині. Ілюстративне фото: Нацполіція в Житомирській області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Польщі біля Перемишля травмувалася людина на колії. Через проведення слідчих дії польської поліції поїзди Укрзалізниці, що їдуть по перемишльському напрямку, затримуються.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Читайте також:

На скільки часу затримуються поїзди

Наразі слідчі дії завершено. Поїзди продовжують їздити, проте із затримкою. А саме:

  • 716/715 Перемишль — Київ +5:52
  • 32/31 Перемишль — Запоріжжя +4:24
  • 54/53 Перемишль — Київ +5:40
  • 36/35 Перемишль — Одеса +5:40
  • 37/38 Ужгород — Одеса +3:41
  • 705/706 Київ — Перемишль +1:39

Можливі пересадки

Своєю чергою 82 інших потяги Укрзалізниці курсують по Україні чітко за графіком.

"Перепрошуємо за незручності і наздоганяємо графік, наскільки це можливо. Пасажирів вказаних поїздів просимо сповістити наші поїзні бригади про подальші пересадки, щоб залізничники змогли запропонувати зручні опції продовження подорожі з урахуванням спізнення", — зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, починаючи з 7 липня і до 17 числа, додатковий поїзд №191/192 Київ — Львів відправлятиметься зі столиці о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. Також у ці дати зі Львова поїзд виїжджатиме о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз