На колії біля Перемишля травмувалася людина: які поїзди з Польщі затримуються
У Польщі біля Перемишля травмувалася людина на колії. Через проведення слідчих дії польської поліції поїзди Укрзалізниці, що їдуть по перемишльському напрямку, затримуються.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
На скільки часу затримуються поїзди
Наразі слідчі дії завершено. Поїзди продовжують їздити, проте із затримкою. А саме:
- 716/715 Перемишль — Київ +5:52
- 32/31 Перемишль — Запоріжжя +4:24
- 54/53 Перемишль — Київ +5:40
- 36/35 Перемишль — Одеса +5:40
- 37/38 Ужгород — Одеса +3:41
- 705/706 Київ — Перемишль +1:39
Можливі пересадки
Своєю чергою 82 інших потяги Укрзалізниці курсують по Україні чітко за графіком.
"Перепрошуємо за незручності і наздоганяємо графік, наскільки це можливо. Пасажирів вказаних поїздів просимо сповістити наші поїзні бригади про подальші пересадки, щоб залізничники змогли запропонувати зручні опції продовження подорожі з урахуванням спізнення", — зазначають у повідомленні.
Нагадаємо, починаючи з 7 липня і до 17 числа, додатковий поїзд №191/192 Київ — Львів відправлятиметься зі столиці о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. Також у ці дати зі Львова поїзд виїжджатиме о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27.