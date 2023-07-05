На колії біля Перемишля травмувалася людина: які поїзди з Польщі затримуються

Залізниця на Житомирщині. Ілюстративне фото: Нацполіція в Житомирській області

У Польщі біля Перемишля травмувалася людина на колії. Через проведення слідчих дії польської поліції поїзди Укрзалізниці, що їдуть по перемишльському напрямку, затримуються.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Наразі слідчі дії завершено. Поїзди продовжують їздити, проте із затримкою. А саме:

716/715 Перемишль — Київ +5:52

32/31 Перемишль — Запоріжжя +4:24

54/53 Перемишль — Київ +5:40

36/35 Перемишль — Одеса +5:40

37/38 Ужгород — Одеса +3:41

705/706 Київ — Перемишль +1:39

Можливі пересадки

Своєю чергою 82 інших потяги Укрзалізниці курсують по Україні чітко за графіком.

"Перепрошуємо за незручності і наздоганяємо графік, наскільки це можливо. Пасажирів вказаних поїздів просимо сповістити наші поїзні бригади про подальші пересадки, щоб залізничники змогли запропонувати зручні опції продовження подорожі з урахуванням спізнення", — зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, починаючи з 7 липня і до 17 числа, додатковий поїзд №191/192 Київ — Львів відправлятиметься зі столиці о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. Також у ці дати зі Львова поїзд виїжджатиме о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27.