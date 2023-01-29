В Красной Слободке дети застряли посреди замерзшей реки

В Киевской области правоохранители спасли детей, оказавшихся посреди замерзшей реки
В Киевской области 16-летний подросток вместе с 10-летней девочкой уплыли от берега на понтоне, но вернуться назад самостоятельно не смогли. Тогда на помощь прибыли спасатели.
Об этом информирует глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
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Что известно
Отмечается, что 28 января в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о том, что необходима помощь гражданам, оказавшимся на замерзшей реке Красная в селе Красная Слободка.
Прибыв на место вызова, было обнаружено, что нужна помощь двум детям, которые отплыли от берега на понтоне и не могут самостоятельно добраться до берега.
"Понтон, на котором они находились, начал дрейфовать, и дети оказались в водяной ловушке", — рассказывает Небытов.
В свою очередь, спасатели оперативно достали 16-летнего подростка и 10-летнюю девочку. Спасенных сразу передали работникам скорой помощи.
Также сегодня вечером в Приморском районе Одессы произошло возгорание в многоэтажке. На улице Маршала Говорова на девятом этаже загорелась квартира.
Напомним, во Львовской области работники ГСЧС спасли из горящего здания 28 домашних животных. Кроме того, чрезвычайным удалось спасти два гаража, хозяйственное здание.