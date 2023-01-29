В Красной Слободке дети застряли посреди замерзшей реки

Кадры спасательной операции

В Киевской области 16-летний подросток вместе с 10-летней девочкой уплыли от берега на понтоне, но вернуться назад самостоятельно не смогли. Тогда на помощь прибыли спасатели.

Об этом информирует глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Что известно

Отмечается, что 28 января в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о том, что необходима помощь гражданам, оказавшимся на замерзшей реке Красная в селе Красная Слободка.

Прибыв на место вызова, было обнаружено, что нужна помощь двум детям, которые отплыли от берега на понтоне и не могут самостоятельно добраться до берега.

"Понтон, на котором они находились, начал дрейфовать, и дети оказались в водяной ловушке", — рассказывает Небытов.

В свою очередь, спасатели оперативно достали 16-летнего подростка и 10-летнюю девочку. Спасенных сразу передали работникам скорой помощи.

Также сегодня вечером в Приморском районе Одессы произошло возгорание в многоэтажке. На улице Маршала Говорова на девятом этаже загорелась квартира.

Напомним, во Львовской области работники ГСЧС спасли из горящего здания 28 домашних животных. Кроме того, чрезвычайным удалось спасти два гаража, хозяйственное здание.