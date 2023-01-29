У Красній Слобідці діти застрягли посеред замерзлої річки

Кадри рятувальної операції

У Київській області 16-річний підліток разом із 10-річною дівчинкою відпливли від берега на понтоні, але повернутися назад самостійно не змогли. Тоді на допомогу прибули рятувальники.

Про це інформує голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Що відомо

Зазначається, що 28 січня до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога громадянам, які опинилися на замерзлій річці Красна, що у селі Красна Слобідка.

Прибувши на місце виклику, було виявлено, що потрібна допомога двом дітям, які відпливли від берега на понтоні і не можуть самостійно дістатись берега.

"Понтон, на якому вони перебували, почав дрейфувати, і діти опинились у водяній пастці", — розповідає Нєбитов.

Своєю чергою, рятувальники оперативно дістали 16-річного підлітка та 10-річну дівчинку. Врятованих одразу ж передали працівникам швидкої допомоги.

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