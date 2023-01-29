У Красній Слобідці діти застрягли посеред замерзлої річки

На Київщині правоохоронці врятували дітей, які опинилися посеред замерзлої річки
У Київській області 16-річний підліток разом із 10-річною дівчинкою відпливли від берега на понтоні, але повернутися назад самостійно не змогли. Тоді на допомогу прибули рятувальники.
Про це інформує голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.
-
Зеленський написав листа Макрону через допуск росіян до Олімпіади-2024
-
Після обстрілу Херсона у місті виникло п'ять масштабних пожеж: ДСНС розповіли подробиці
-
"Треба зменшити дозу бояришника": в Укрпошті потролили Захарову та відкинули фейки про "нацистські" марки
-
"Маємо зробити час нашою зброєю": Зеленский натякнув на прискорення темпу постачання зброї
-
Українські знаменитості зібрали понад мільйон гривень на антидроновий комплекс
-
Переселенці, які проживають в Одесі, можуть розраховувати на фінансову допомогу: що потрібно зробити
-
У Сомалі обстріляли російський гуманітарний вертоліт: що відомо
-
Спортсмен з Одеси став дворазовим чемпіоном Європи з джиу-джитсу
-
Помер відомий український поет-шістдесятник Дмитро Павличко
-
Незламна та щаслива: вечірні емоції засніженої Одеси через об'єктив Новини.LIVE
Що відомо
Зазначається, що 28 січня до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога громадянам, які опинилися на замерзлій річці Красна, що у селі Красна Слобідка.
Прибувши на місце виклику, було виявлено, що потрібна допомога двом дітям, які відпливли від берега на понтоні і не можуть самостійно дістатись берега.
"Понтон, на якому вони перебували, почав дрейфувати, і діти опинились у водяній пастці", — розповідає Нєбитов.
Своєю чергою, рятувальники оперативно дістали 16-річного підлітка та 10-річну дівчинку. Врятованих одразу ж передали працівникам швидкої допомоги.
Також сьогодні ввечері у Приморському районі Одеси сталося займання у багатоповерхівці. На вулиці Маршала Говорова на дев'ятому поверсі загорілася квартира.
Нагадаємо, на Львівщині працівники ДСНС врятували з палаючої будівлі 28 свійських тварин. Окрім того, надзвичайникам вдалось врятувати два гаражі, господарську будівлю.