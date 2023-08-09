В Киевской области ребенок полез на крышу поезда и его поразило током. Фото: Андрей Небытов

В городе Буча Киевской области 13-летний юноша решил залезть на крышу поезда для развлечения. Как следствие — мальчика поразило током, повреждения были почти несовместимы с жизнью.

Об этом сообщает начальник полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Читайте также:

Ребенок госпитализировали в больницу

Из-за сильных ожогов ребенка забрали в больницу.

"Действовать надо было срочно. Наши полицейские экстренно сопровождали скорую с пострадавшим в Ожоговый центр столицы. Сейчас врачи борются за жизнь ребенка", — говорится в сообщении.

Также в полиции призвали родителей пристальнее следовать за своими детьми и их досугом.

"Родителей же призываю интересоваться досугом подрастающего поколения. Разъяснять, подчеркивать необходимость не подвергать себя опасности", — заявили в полиции.

Напомним, ранее выписали, что в столице работники одного из call-центров обманывали пострадавших под предлогом инвестиций в псевдопроекты. В одном из таких помещений правоохранители обнаружили 17 работников и 25 обустроенных рабочих мест.