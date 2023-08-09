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На Київщині дитина полізла на дах потяга і її вразило струмом

9 серпня 2023 16:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині дитина полізла на дах потяга і її вразило струмом
На Київщині дитина полізла на дах потяга і її вразило струмом. Фото: Андрій Нєбитов
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У місті Буча, що в Київській області, 13-річний юнак вирішив залізти на дах потяга задля розваги. Як наслідок — хлопчика вразило струмом, ушкодження були майже несумісні з життям.

Про це повідомляє начальник поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Через сильні опіки дитину забрали до лікарні.

"Діяти треба було терміново. Наші поліцейські екстрено супроводили швидку з  постраждалим в Опіковий центр столиці. Зараз лікарі борються за життя дитини", — йдеться в повідомленні.

Також у поліції закликали батьків пильніше слідувати за своїми дітьми та їхнім дозвіллям.

"Батьків же закликаю цікавитись дозвіллям підростаючого покоління. Розʼяснювати, наголошувати на необхідності не наражати себе на небезпеку", — заявили в поліції.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці працівники одного з call-центрів ошукували потерпілих під приводом інвестицій у псевдопроєкти. В одному з таких приміщень правоохоронці виявили 17 працівників та 25 облаштованих робочих місць.

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