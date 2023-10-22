В Кировоградской области посетители одного из кафе танцевали под российскую музыку

Гости одного из кафе Кировоградской области танцуют под российскую песню. Фото: Суспільне Кропивницький

В Кировоградской области в городе Александрия в местном заведении посетители танцевали под российскую музыку. Случилось это 20 октября.

Об этом рассказала представитель полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко для "Суспільне Кропивницький" .

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Отмечается, что в настоящее время полиция проводит проверку публичной трансляции русскоязычного контента. Ее результаты будут переданы уполномоченному по защите государственного языка.

Кто заказал песню

Также журналистам удалось пообщаться с администратором кафе-бара Иядом.

По его словам, песню заказал именно военнослужащий.

"Диджей рассказал, что эту песню заказал военный. Он подошел к нему и сказал, что у брата день рождения, поэтому хочет сделать ему подарок. Диджей не хотел отказывать военному. Когда я услышал, что в заведении звучит российская песня, я подбежал к диджею и выключил эту песню. Эта песня даже не звучала до конца. Больше такого не произойдет. Я поговорил с диджеем. В нашем списке только зарубежные и украиноязычные песни, можете проверить", — отметил администратор.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал в скандал по отношению к украинскому языку. По мнению соцсетей, чиновник снова "сеет рознь" в намерениях рассорить украинцев между собой.