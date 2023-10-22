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На Кіровоградщині відвідувачі одного з кафе танцювали під російську музику

22 жовтня 2023 11:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Кіровоградщині відвідувачі одного з кафе танцювали під російську музику
Гості одного з кафе у Кіроворградській області танцюють під російську пісню. Фото: Суспільне Кропивницький
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Кіровоградській області в місті Олександрія в місцевому закладі відвідувачі танцювали під російську музику. Сталося це 20 жовтня.

Про це розповіла речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко для "Суспільне Кропивницький".

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Що кажуть у поліції

Зазначається, що наразі поліція проводить перевірку щодо публічної трансляції російськомовного контенту. Її результати будуть передані уповноваженому з захисту державної мови.

Хто замовив пісню

Також журналістам вдалося поспілкуватися з адміністратором кафе-бару Іядом. 

За його словами, пісню замовив саме військовослужбовець.

"Діджей розповів, що цю пісню замовив військовий. Він підійшов до нього і сказав, що у брата день народження, тож хоче зробити йому подарунок. Діджей не хотів відмовляти військовому. Коли я почув, що в закладі лунає російська пісня, я підбіг до діджея і вимкнув цю пісню. Ця пісня навіть не лунала до кінця. Більше такого не станеться. Я поговорив з діджеєм. У нашому списку лише зарубіжні і україномовні пісні, можете перевірити", — зауважив адміністратор. 

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцинків потрапив у скандал стосовно української мови. На думку соцмереж, чиновник знову "сіє ворожнечу" в намірах розсварити українців між собою.

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